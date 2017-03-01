 ''Bu iş burada çözülecek!'' – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Bu iş burada çözülecek!''

    ''Bu iş burada çözülecek!''

    F.Bahçe’de art arda gelen kötü sonuçların ardından liderliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı "Derdi olan şimdi söylesin. Küskünlükler bugün bitsin. Bu işi ancak biz çözeriz" dedi.

    Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen, ligde de lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel bu sezonun kalan kısmını ve geleceği kurtarma adına bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekibin kaptanının çağrısıyla tüm takım Samandıra Tesisleri'ne 1.5 saat önceden geldi. Toplantı salonundan garsonlar, tesis çalışanları kısaca futbolcular hariç herkes çıkarıldı. Zaman zaman karşılıklı seslerin de yükseldiği toplantıda ilk sözü aldı. Fenerbahçe'nin kaptanı giydikleri formanın hakkını vermeleri gerektiğini söyledi.Volkan Demirel'in öncelikle kısa bir giriş konuşması yaptığı belirtildi.

    Tecrübeli kalecinin "Arkadaşlar herkes birbiriyle burada bugün konuşacak. Bütün küslükler bugün son bulacak. Burada bu işi biz kendi aramızda çözeceğiz. Kötü oynuyoruz" dediği öğrenildi.

    'PROTESTODA HAKLILAR'
    Volkan'ın "Bu camia bunu hak etmiyor. Taraftar protesto ediyor. Haklılar. İyi değiliz. En azından sezonun kalan bölümünde doğru dürüst oynamalıyız. Bir sıkıntısı, derdi olan hemen şimdi konuşsun. Bu forma ağırdır" dediği kaydedildi. Futbolcuların konuşurken başkan Aziz Yıldırım'ın tesislere gelmesi sebebiyle toplantı fazla uzamadı. Yıldırım, kaptanları toplayıp onlarla görüştü.

    MEHMET TOPAL: BİZE YAKIŞMIYOR
    Toplantıda Mehmet Topal da konuştu. Başarılı ön libero "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Evet Avrupa'dan elendik, ligde şampiyonluk şansımız çok çok az ama yine de bu formayı terlettiğimiz sürece hakkını vermeliyiz. Kötü oynama lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

    SOW: İLK DEFA BU KADAR DAĞILDIK
    Kulübün geçmiş dönemdeki zamanlarını da bilen Moussa Sow, Katar'dan F.Bahçe'ye döndüğünde çok mutlu olduğunu ancak şu anda kulübü tanıyamadığını söyledi. Toplantıda söz alan Senegalli yıldız "Ben burada kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Arkadaşlık ortamı üst düzeydeydi. İlk defa bu kadar dağıldık. Sahada birbirimize yardım etmiyoruz" dedi.

    TEPKİLER YÖNETİM VE FUTBOLCULARA
    Gaziantep dönüşü havaalanında taraftarların tepkisiyle karşılaşan F.Bahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat'ın yardımcısı Mario Been, Hollanda basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Been, "Havaalanındaki tepkiler Advocaat ve bize yönelik değildi. Yönetim ve futbolcular aleyhineydi" dedi.

    VOLKAN DEMİREL ERKEN DÖNÜYOR
    Sakatlığı sebebiyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Volkan Demirel'in tedaviye kısa sürede olumlu cevap verdiği öğrenildi. Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli eldivenin 2 hafta sonraki Konya mücadelesine yetişme ihtimali doğdu. Karabük'e ise kesin sahada olacak.


    ÖZEL HABER / EMRE BOL
    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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