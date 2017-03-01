''Bu iş burada çözülecek!''
F.Bahçe’de art arda gelen kötü sonuçların ardından Volkan Demirel liderliğinde bir toplantı gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı "Derdi olan şimdi söylesin. Küskünlükler bugün bitsin. Bu işi ancak biz çözeriz" dedi.
Tecrübeli kalecinin "Arkadaşlar herkes birbiriyle burada bugün konuşacak. Bütün küslükler bugün son bulacak. Burada bu işi biz kendi aramızda çözeceğiz. Kötü oynuyoruz" dediği öğrenildi.
'PROTESTODA HAKLILAR'
Volkan'ın "Bu camia bunu hak etmiyor. Taraftar protesto ediyor. Haklılar. İyi değiliz. En azından sezonun kalan bölümünde doğru dürüst oynamalıyız. Bir sıkıntısı, derdi olan hemen şimdi konuşsun. Bu forma ağırdır" dediği kaydedildi. Futbolcuların konuşurken başkan Aziz Yıldırım'ın tesislere gelmesi sebebiyle toplantı fazla uzamadı. Yıldırım, kaptanları toplayıp onlarla görüştü.
MEHMET TOPAL: BİZE YAKIŞMIYOR
Toplantıda Mehmet Topal da konuştu. Başarılı ön libero "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Evet Avrupa'dan elendik, ligde şampiyonluk şansımız çok çok az ama yine de bu formayı terlettiğimiz sürece hakkını vermeliyiz. Kötü oynama lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.
SOW: İLK DEFA BU KADAR DAĞILDIK
Kulübün geçmiş dönemdeki zamanlarını da bilen Moussa Sow, Katar'dan F.Bahçe'ye döndüğünde çok mutlu olduğunu ancak şu anda kulübü tanıyamadığını söyledi. Toplantıda söz alan Senegalli yıldız "Ben burada kendimi hiçbir zaman yabancı hissetmedim. Arkadaşlık ortamı üst düzeydeydi. İlk defa bu kadar dağıldık. Sahada birbirimize yardım etmiyoruz" dedi.
TEPKİLER YÖNETİM VE FUTBOLCULARA
Gaziantep dönüşü havaalanında taraftarların tepkisiyle karşılaşan F.Bahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat'ın yardımcısı Mario Been, Hollanda basınına dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Been, "Havaalanındaki tepkiler Advocaat ve bize yönelik değildi. Yönetim ve futbolcular aleyhineydi" dedi.
VOLKAN DEMİREL ERKEN DÖNÜYOR
Sakatlığı sebebiyle 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Volkan Demirel'in tedaviye kısa sürede olumlu cevap verdiği öğrenildi. Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen tecrübeli eldivenin 2 hafta sonraki Konya mücadelesine yetişme ihtimali doğdu. Karabük'e ise kesin sahada olacak.
ÖZEL HABER / EMRE BOL
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
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Toplam 53
Yorum
ultrAslan Kimse kusura bakmasın bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, Galatasaray'da bu işi yapan yetkililer ne satmayı biliyor ne de almayı.
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Toplam 3
Yorum
gsli 2 sezondur iyisiniz onder once ben bjk filan tanimam
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Toplam 16
Yorum
wunken bu adamin fenere gelemesi rezalatti bunu fenere getiren daha buyuk rezalett unatmadan bunu birde kaptan yapiyorlarya ne kadar aciz takim
''Bu iş burada çözülecek!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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