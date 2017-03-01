Anthony Bennett'ten Obradovic'e övgüler
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı yıldızı Anthony Bennett, Başantrenör Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu belirterek, "Ondan öğreneceğimiz çok şey var" dedi.
"İlk sıradan draft edilmiş olmak inanılmazdı"
NBA'de ilk sıradan draft edildiğinin hatırlatılması üzerine genç oyuncu, "İlk sıradan draft edilmiş olmak inanılmaz bir duyguydu. Sonrasında Minnesota, Toronta ve Brooklyn Nets gibi takımlarda görev aldım ve hepsi benim için önemli birer tecrübeydi ve bu tecrübeler beni buraya getirdi" diye konuştu.
"Harika bir taraftarımız var"
Fenerbahçe taraftarından övgü dolu sözlerle bahseden Kanadalı oyuncu, "Harika bir taraftarımız var. Geldiğim günden bu yana gösterdikleri sevgi, inanılmaz. Amerika ile kıyasladığımdaysa müthiş bir destek var. Burada insanlar tutkulular, bu da bence sporcuyu motive eden şeylerin başında geliyor" açıklamasını yaptı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
- O para takıma bedel!
Toplam 7
Yorum
adalet Aziz Yıldırımın göz boyamak için fenerbahçeye attığı kazıklardan bir tanesi.Fenerbahçenin kasası böyle egoların tatmin edilmesi için boşaldı
- ''Bu iş burada çözülecek!''
Toplam 11
Yorum
1907 GFB SEN BAVULUNU TOPLA GİT VOLKAN BENCE O ZAMAN BİZ ŞAMPİYON OLURUZ
- ''Yıldız yağacak''
Toplam 17
Yorum
54 imparatorluğu seni allah başımıza iyiki gönderdi.2013 yılında haksız yere kaybetmiştin.yoksa çoktan şampiyonduk.velinimetsin sen.allah razı olsun
Anthony Bennett'ten Obradovic'e övgüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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