 Suskunlar – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Suskunlar

    Suskunlar

    Avrupa’dan elenen ligde şampiyonluk yarışında çok gerilerde kalan Kanarya’da dertler bitmiyor. Özellikle forvet oyuncuları sezonun ikinci yarısında adeta paraşütsüz çakıldı.

    Sarı-lacivertliler büyük umutlarla girdikleri sezonda büyük hüsran yaşıyor. Yönetim, teknik direktör ve futbolcular ayrım yapılmaksınız eleştirilirken takımın hücum hattı da dökülüyor. Sezona Robin van Persie, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao ve Moussa Sow dörtlüsüyle giren Kanarya 16 hafta üzerinden oynanan ilk yarıda bu isimlerden 18 gol bulmuştu. Özellikle Sow ve Van Persie girdikleri pozisyonları büyük ölçüde golle sonuçlandırıyorlardı. Emenike ve Fernandao ise bir ölçüde katkı veriyordu.

    6 HAFTADA 2 GOL ATABİLDİLER
    Sezonun ikinci yarısıyla birlikte Fenerbahçe büyük bir çöküş yaşarken bunda en büyük pay forvetlerin oldu. Sarı-lacivertli ekibin gol silahlarından Emenike kadro dışı kalıp affedildikten sonra ligde süre almadı; Sow, Van Persie ve Fernandao ise oldukça kötü grafik çizdi. Sarılacivertliler ligin 2. yarısında oynanan 6 haftada fileleri 6 kez sarsarken bunların sadece 2'si forvetlerden geldi. Fernandao, Adana'ya, Sow da penaltıdan Bursaspor'a gol atabildi. Durum böyle olunca Kanarya zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.

    GARANTİ ÜCRETLERİ 13.5 MİLYON EURO
    'de bu sezon tel tel dökülen forvet hattının maaşları da bir hayli yüksek. Robin van Persie anlaşması gereği 4.9 milyon euro'yu garanti para olarak cebine koyuyor. Hollandalı yıldız maç başına da 20 bin euro kazanıyor. Emmanuel Emenike'nin yıllığı 2.5 milyon euro. Ayrıca 12 bin 500 euro maç başı var. Fernandao ve Moussa Sow ise 2'şer milyon euro'ya oynuyor. Ayrıca maç başı ücretleri de var. Kısaca, 4 oyuncunun sadece garanti paraları 13.5 milyon euro'yu buluyor.






    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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