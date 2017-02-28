Suskunlar
Avrupa’dan elenen ligde şampiyonluk yarışında çok gerilerde kalan Kanarya’da dertler bitmiyor. Özellikle forvet oyuncuları sezonun ikinci yarısında adeta paraşütsüz çakıldı.
6 HAFTADA 2 GOL ATABİLDİLER
Sezonun ikinci yarısıyla birlikte Fenerbahçe büyük bir çöküş yaşarken bunda en büyük pay forvetlerin oldu. Sarı-lacivertli ekibin gol silahlarından Emenike kadro dışı kalıp affedildikten sonra ligde süre almadı; Sow, Van Persie ve Fernandao ise oldukça kötü grafik çizdi. Sarılacivertliler ligin 2. yarısında oynanan 6 haftada fileleri 6 kez sarsarken bunların sadece 2'si forvetlerden geldi. Fernandao, Adana'ya, Sow da penaltıdan Bursaspor'a gol atabildi. Durum böyle olunca Kanarya zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.
GARANTİ ÜCRETLERİ 13.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de bu sezon tel tel dökülen forvet hattının maaşları da bir hayli yüksek. Robin van Persie anlaşması gereği 4.9 milyon euro'yu garanti para olarak cebine koyuyor. Hollandalı yıldız maç başına da 20 bin euro kazanıyor. Emmanuel Emenike'nin yıllığı 2.5 milyon euro. Ayrıca 12 bin 500 euro maç başı var. Fernandao ve Moussa Sow ise 2'şer milyon euro'ya oynuyor. Ayrıca maç başı ücretleri de var. Kısaca, 4 oyuncunun sadece garanti paraları 13.5 milyon euro'yu buluyor.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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