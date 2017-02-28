RvP ilk 11’e hazırlanıyor

Krasnodar maçında yaptığı hatayla gole neden olan Skrtel, G.Antep'te de basit bir çalım yiyerek gole yol açtı. Advocaat'ın, üst üste kritik hatalar yapan Slovak oyuncuyu dinlendirebileceği öğrenildi. İyileşen Kjaer, Kayseri maçında oynayacak; yanında ise büyük ihtimalle Neustadter görev alacak. Advocaat, Antep'e götürmediği Van Persie'yi ise bu kez ilk onbir için hazırlıyor.