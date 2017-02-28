 Paranın lafı olmaz – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Paranın lafı olmaz

    Paranın lafı olmaz
    F.Bahçe'deki geleceği tartışılan Volkan Demirel için menajeri Erdinç Şehit konuştu. Şehit "Volkan'ın kontratı bitiyor, Fenerbahçeliliği asla. Kontratı için para konuşmaz" ifadelelerini kullandı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:25
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