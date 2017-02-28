 Kurt’u kaybettik – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Kurt’u kaybettik

    Kurt’u kaybettik
    F.Bahçe 'nin ve milli takımın unutulmaz isimlerinden İsmail Kurt yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman Kurt için bugün 11.00'de Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlecek.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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