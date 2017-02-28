 Karavaev’den hocaya eleştiri – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Karavaev’den hocaya eleştiri

    Karavaev’den hocaya eleştiri
    , Dick Advocaat'ın antrenman metodunu eleştirdi. Ülkesinin basınına konuşan Ukraynalı futbolcu, hiç taktik antrenmanı yapmadıklarını dile getirip, "Sürekli oyunlar oynuyoruz, egzersiz yapıyoruz ve güç antrenmanı yapıyoruz. Hiç taktik çalışmamamıza şaşırdım. Neustadter'e sordum. Bana 5 aydır taktik çalışmadıklarını söyledi. Çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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