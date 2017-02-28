Karavaev’den hocaya eleştiri

antrenman metodunu eleştirdi. Ülkesinin basınına konuşan Ukraynalı futbolcu, hiç taktik antrenmanı yapmadıklarını dile getirip, "ve güç antrenmanı yapıyoruz. Hiç taktik çalışmamamıza şaşırdım. Neustadter'e sordum. Bana 5 aydır taktik çalışmadıklarını söyledi. Çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.