 Kafileye protestolu karşılama – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Kafileye protestolu karşılama

    Kafileye protestolu karşılama

    G.Antep maçı sonrası geç saatlerde İstanbul'a dönen kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun protesto ile karşılandı.

    150 kadar taraftar, futbolcuların ve yönetimin aleyhine bağırdı. Kızgın grup, "Aziz Yıldırım istifa", "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" şeklinde sloganlar attılar. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanını terk etti. Taraftarlar, protestolarını Samandıra'da da sürdürürken, futbolcular polis koruması altında tesisleri terk etti.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:17
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