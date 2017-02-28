 İsmail kulübeye dönüyor – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    İsmail kulübeye dönüyor

    İsmail kulübeye dönüyor
    'dan formayı kapan , şansı iyi değerlendiremedi. Sarı-lacivertli oyuncu, Gaziantep'te Dick Advocaat'ın en çok fırça attığı isimlerden oldu. Çektiği şutlar dağlara taşlara giden İsmail, sosyal medyada taraftarların hışmına uğradı! Kayseri'de sol bekte Hasan Ali'nin oynaması bekleniyor.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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