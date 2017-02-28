 Fernandao ortamı gerdi – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    ortamı gerdi

    Fernandao ortamı gerdi
    Kanarya, perşembe günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İdmanda tatsız bir olay yaşandı. Fernandao, bir pozisyonda kaleci Ertuğrul'a sert girince tartışma çıktı. İki takım arkadaşını, araya giren diğer futbolcular yatıştırdı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:02
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