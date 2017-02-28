Fenerbahçe'den transfer
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Candace Parker'ı kadrosuna kattı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:00
- Net penaltı
Toplam 59
Yorum
........ ERMAN TOROĞLU, GS YIN PENALTISI VERİLMEDİ AUT, PEKİ FRİKİK POZİSYONU İLE FRİKİK POZİSYONU AYNI VE FAUL VEDE GOL. SEN BUNA NE DİYORSUN. EYY
- ''Ligin en iyi takımıyız''
Toplam 11
Yorum
Kar Kıs ka nan lar....çat lasın. Kıs ka nan lar çatlasın.
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 29
Yorum
findikci Bu taraftar sonuna kadar GS'yi destekler ama bu adamlara boyle futbol ile beslemeyin. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Yazik arkadas.
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