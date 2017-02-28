Fenerbahçe'den transfer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Çin Ligi'nde görev yapan Amerikalı Pivot Candace Parker ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. NCAA'de smaç basan ilk kadın basketbolcu unvanını alan Parker, sarı-lacivertli takımın oynayacağı Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemeyecek.