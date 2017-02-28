 Fenerbahçe'den transfer – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Fenerbahçe'den transfer

    Fenerbahçe'den transfer

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Candace Parker'ı kadrosuna kattı.

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Çin Ligi'nde görev yapan Amerikalı Pivot Candace Parker ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. NCAA'de smaç basan ilk kadın basketbolcu unvanını alan Parker, sarı-lacivertli takımın oynayacağı Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemeyecek.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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