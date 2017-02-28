F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi sürdü
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile sürdürürken, idmanı Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Önder Fırat da takip etti.
Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, pas organizasyonlarıyla devam ederken, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmalarla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye hareket edecek.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 14:22
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Toplam 18
Yorum
PENÇE Düsmüs yine bir "10'LAR KULÜBÜ" üyesi buralara :)))))))) Agla evladim agla açilirsin. Kadiköy de TOPLU AGLAYIN bence :)))))
- Net penaltı
Toplam 95
Yorum
1907 HAHAHA BJKYİ DEPLASMANDA BOZGUNA UĞRATAN ARENALAR FATİHİ FBLİLERE KEŞKE BENZESENİZ .BJKLİLERİN KUYRUK ACISI GEÇMİŞ DEĞİL :)İMPARATOR RVP BEY
- Durica: Çok korktum
Toplam 1
Yorum
h. polat niye 33 deyilde 35 yaşındasın be durika.
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