 F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi sürdü – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi sürdü

    F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi sürdü

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından Başkan Aziz Yıldırım da, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izledi.
    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile sürdürürken, idmanı Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Önder Fırat da takip etti.

    Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, pas organizasyonlarıyla devam ederken, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

    Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmalarla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Kayseri'ye hareket edecek.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:22
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