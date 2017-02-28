F.Bahçe'de bir sakatlık şoku daha
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyuncu Kostas Sloukas'ın menisküs ameliyatı olacağı ve 4-6 hafta parkeden uzak kalacağı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "26 Şubat Pazar günü oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncumuz Kostas Sloukas'ın detaylı sağlık taramaları yapılmıştır. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin sonucunda oyuncumuzun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Kostas'ın tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir" denildi.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 16:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'den transfer
Toplam 7
Yorum
Rıdvan Futboldan gelen paraları baskete yatırdı. OLan futbol takımına ooldu.
- Bogdan gidiyor
Toplam 3
Yorum
FENERBAHÇE Verdiği emekler çok fazlaydı.Yolu açık olsun.
- ''Yıldız yağacak''
Toplam 15
Yorum
Bence Sözlesme bitecek cok iyi Futbolcular var niye Milyonlar Bonsveris ödesin akilli yapiyor Mesela besiktas atiba bonsverisiz aldi
F.Bahçe'de bir sakatlık şoku daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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