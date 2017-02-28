 Dick duramıyor! – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Dick duramıyor!

    Dick duramıyor!

    Yönetim görevden almıyor, istifayı da kendine yediremiyor. Hiçbir planı işe yaramayan, çöküşü engelleyemeyip tamamen çaresiz kalan 69 yaşındaki hoca, iyice içine kapandı. Yardımcıları Been ve Pot’la bile diyaloğu kesti...

    F.Bahçe, 'ı 10 yaş daha yaşlandırdı! Sarı-lacivertli ekibe yakın geçmişin en kötü sezonunu yaşatan Hollandalı hoca, Gaziantep beraberliği sonrası ruhen çöktü... Yönetimin yılda 1.8 milyon euro ücret karşılığı takımı teslim ettiği 69 yaşındaki teknik direktör, çöküşü engelleyememenin üzüntüsüyle darmadağın oldu. Dünkü antrenmanda takımının başındaydı ancak sadece varlığı oradaydı. Dalıp dalıp gitti... Her başarısız sonuçta takımını fırçalar, yapmaları gerekeni anlatırdı. Ancak bu kez öyle olmadı. Kimseyle konuşmadı, ellerini kavuşturup derinlere daldı.

    İyice içine kapanırken, patlama yaptıracak yeni bir formül üretememenin derin üzüntüsünü yaşadı. Advocaat'ın, aynı zamanda vatandaşları olan yardımcıları Mario Been ve Cor Pot ile bile diyaloğu kestiği öğrenildi.

    YA KUPA DA GİDERSE...
    Vitor Pereira ile davalık olan yönetim, Dick Advocaat'ı da kovup UEFA ile arayı bozmamak için tecrübeli hocayı görevden alamıyor. Zaten başkan Aziz Yıldırım da şu aşamada hoca değişikliğinin hiçbir fayda getirmeyeceğini düşünüyor. Advocaat ise istifayı kendine yediremiyor. Avrupa gitti, lig gitti... Elde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Ancak o da tehlikede! Zira F.Bahçe'deki görüntü hiç umut vermiyor.

    ELİ KOLU BAĞLI
    Eli kolu bağlı bekleyen Advocaat, belki de meslek hayatının en zor günlerini yaşıyor. Yılların kurt hocası, çaresizlik içinde bekliyor. Samandıra'ya ise başkan Aziz Yıldırım dahil hiçbir yöneticinin gitmediği belirtiliyor.

    'İSTİFA ETTİ' İDDİASI
    Devre arasında en az üç oyuncu isteyince Ozan, Salih, Emenike ve Wiel'i kazanması öğütlenen Advocaat'ın istifa etmek istediği, transfer sözü verilerek güçlükle ikna edilebildiği ileri sürüldü. Ancak beklenen transferler bir türlü yapılamadı.

    SAMANDIRA'DA 'KURTARMA' TOPLANTISI
    Volkan Demirel, bugünkü idman öncesi Samandıra'da bir toplantı tertipledi. Sarı-lacivertli kaptanın, "Herkes çıksın konuşsun, fikrini söylesin. Bu takımı Advocaat değil biz düzlüğe çıkartacağız" diyerek tüm takımın eksiksiz toplantıya katılmasını istedi.


    Emre BOL
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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