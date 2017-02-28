 Bogdan gidiyor – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    Bogdan gidiyor

    Bogdan gidiyor
    Kanarya'nın erkek basketbol takımındaki yıldızı önümüzdeki sezon 'de boy gösterecek. Sacramento Kings'in genel menajeri Vlade Divac, "Gelecek sezon iyi takviyelerimiz var. Biri de Bogdanovic" dedi.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
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