 Birleşmiş Milletler gibi defans! – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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HEPSİ
    28 Şubat 2017, Salı
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    Birleşmiş Milletler gibi defans!

    Birleşmiş Milletler gibi defans!
    F.Bahçe, G.Antep karşısına Brezilyalı kaleci (Fabiano), Hollandalı sağ bek (Wiel), Rus-Alman (Neustadter) ve Slovak (Skrtel) stoperin yanı sıra Türk sol bekle (İsmail) çıktı. Birbirinin dilini bilmeyen 5 adam, anlaşmakta güçlük çekti. Yenilen golde ise ilginç diyaloglar yaşandı. Yıllarca Rusya'da oynayan Skrtel, Neustadter'e bozuk Rusçası ile bir şeyler söyledi. Neustadter anlamadı. İngilizce bilmeyen Fabiano ise önündeki dörtlüyle koordine olamadı.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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