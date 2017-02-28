Birleşmiş Milletler gibi defans!

F.Bahçe, G.Antep karşısına Brezilyalı kaleci (Fabiano), Hollandalı sağ bek (Wiel), Rus-Alman (Neustadter) ve Slovak (Skrtel) stoperin yanı sıra Türk sol bekle (İsmail) çıktı. Birbirinin dilini bilmeyen 5 adam, anlaşmakta güçlük çekti. Yenilen golde ise ilginç diyaloglar yaşandı. Yıllarca Rusya'da oynayan Skrtel, Neustadter'e bozuk Rusçası ile bir şeyler söyledi. Neustadter anlamadı. İngilizce bilmeyen Fabiano ise önündeki dörtlüyle koordine olamadı.