Yürüyen ben değilim!
Takımı eleştiren Advocaat, “Takım gayretsizdi diyemem. Ama bir özgüven eksikliği var. Bunu onlara sorun. Sahada yürüyen ben değilim” dedi.
Basın toplantısında hayli gergin olduğu gözlenen Dick Advocaat, oyuncularını da ağır bir şekilde eleştirdi. Hollandalı hoca, "Zor bir dönemden geçiyoruz, bu son derece açık bir durum. Takım gayretsizdi diyemem. Ama bu seviyede gayret yetmiyor. Özgüven eksikliği var. Ama bunu bana değil oyunculara sorun. Sahaya çıkıp yürüyen ben değilim. Gayret var ama daha fazlası gerekiyor ve oyuncuların bunu yaptığını göremiyoruz" diye konuştu. Oyuncuların maçta önce kendi aralarında konuştuğunu belirten Advocaat, "Özgüven için kazanmamız gerekiyor. Bizim için Türkiye Kupası da önemli" dedi. Ozan Tufan'ı da eleştiren tecrübeli hoca, "Maç eksiği var. Ozan'ı ikinci yarıda sahada göremedim" dedi.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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