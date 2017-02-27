 Yürüyen ben değilim! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yürüyen ben değilim!

    Yürüyen ben değilim!

    Takımı eleştiren Advocaat, “Takım gayretsizdi diyemem. Ama bir özgüven eksikliği var. Bunu onlara sorun. Sahada yürüyen ben değilim” dedi.

    Basın toplantısında hayli gergin olduğu gözlenen , oyuncularını da ağır bir şekilde eleştirdi. Hollandalı hoca, "Zor bir dönemden geçiyoruz, bu son derece açık bir durum. Takım gayretsizdi diyemem. Ama bu seviyede gayret yetmiyor. Özgüven eksikliği var. Ama bunu bana değil oyunculara sorun. Sahaya çıkıp yürüyen ben değilim. Gayret var ama daha fazlası gerekiyor ve oyuncuların bunu yaptığını göremiyoruz" diye konuştu. Oyuncuların maçta önce kendi aralarında konuştuğunu belirten Advocaat, "Özgüven için kazanmamız gerekiyor. Bizim için Türkiye Kupası da önemli" dedi. Ozan Tufan'ı da eleştiren tecrübeli hoca, "Maç eksiği var. Ozan'ı ikinci yarıda sahada göremedim" dedi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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