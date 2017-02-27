 ''Yarın buradan giderim!'' – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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HEPSİ
    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ''Yarın buradan giderim!''

    ''Yarın buradan giderim!''

    F.Bahçe’nin hocası Advocaat, “Oyuncular ’ı istiyor diye haberler çıkıyor. Ne diyorsunuz?” sorusuna sert tepki gösterdi.

    beraberliği sonrası Teknik Direktörü Dick Advocaat, bir soru üzerine resmen küplere bindi. Hollandalı çalıştırıcı, bir basın mensubunun "Yönetime yakın bazı gazetelerde 'Bazı futbolcular Aykut Kocaman'ı istiyor' diye haberler çıktı ve bu haber yalanlanmadı. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?" sorusu üzerine çılgına döndü.

    GİDİN YÖNETİME SORUN
    Advocaat, sorunun çevrilmesini beklemeden tercümanı susturup, sinirli bir şekilde "Eğer büyük adamsan, git bunu oyunculara tek tek sor. Buyrun otobüse gelin. Bir oyuncu bile böyle bir şey var derse ben yarın buradan giderim. Eğer olmazsa, maaşımı sen ödersin" dedi. Advocaat, görevi bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruda da basına tepki gösterip, "Bunu yönetime sorun. Bana sormayın. Bir tek şey var. Buna basın karar veremez. Ben veya yönetim verir" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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