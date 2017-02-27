''Yarın buradan giderim!''
F.Bahçe’nin hocası Advocaat, “Oyuncular Aykut Kocaman’ı istiyor diye haberler çıkıyor. Ne diyorsunuz?” sorusuna sert tepki gösterdi.
Gaziantepspor beraberliği sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bir soru üzerine resmen küplere bindi. Hollandalı çalıştırıcı, bir basın mensubunun "Yönetime yakın bazı gazetelerde 'Bazı futbolcular Aykut Kocaman'ı istiyor' diye haberler çıktı ve bu haber yalanlanmadı. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?" sorusu üzerine çılgına döndü.
GİDİN YÖNETİME SORUN
Advocaat, sorunun çevrilmesini beklemeden tercümanı susturup, sinirli bir şekilde "Eğer büyük adamsan, git bunu oyunculara tek tek sor. Buyrun otobüse gelin. Bir oyuncu bile böyle bir şey var derse ben yarın buradan giderim. Eğer olmazsa, maaşımı sen ödersin" dedi. Advocaat, görevi bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruda da basına tepki gösterip, "Bunu yönetime sorun. Bana sormayın. Bir tek şey var. Buna basın karar veremez. Ben veya yönetim verir" diye konuştu.
GİDİN YÖNETİME SORUN
Advocaat, sorunun çevrilmesini beklemeden tercümanı susturup, sinirli bir şekilde "Eğer büyük adamsan, git bunu oyunculara tek tek sor. Buyrun otobüse gelin. Bir oyuncu bile böyle bir şey var derse ben yarın buradan giderim. Eğer olmazsa, maaşımı sen ödersin" dedi. Advocaat, görevi bırakıp bırakmayacağı ile ilgili soruda da basına tepki gösterip, "Bunu yönetime sorun. Bana sormayın. Bir tek şey var. Buna basın karar veremez. Ben veya yönetim verir" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
''Yarın buradan giderim!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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