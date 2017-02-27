Volkan vasatı aşamadı
Sarı-lacivertli takımın çalışkan isimlerinden Volkan Şen istenen seviyede değildi.
İkili mücadelelerde dayanaklılık gösteremeyen tecrübeli futbolcu vasatı aşamadı. Volkan'ın tek olumlu işi, Lens'in golü öncesi asisti yapan Alper'e verdiği pastı.
CEZAYA TAKILMADAN ATLATTILAR
Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Ozan Tufan ve Volkan Şen, mücadeleyi kazasız atlattı. İki futbolcu da şans verilmesi halinde Osmanlı'ya karşı forma giyebilecek. Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Miroslav Stoch ve Hasan Ali Kaldırım.
CEZAYA TAKILMADAN ATLATTILAR
Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Ozan Tufan ve Volkan Şen, mücadeleyi kazasız atlattı. İki futbolcu da şans verilmesi halinde Osmanlı'ya karşı forma giyebilecek. Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Miroslav Stoch ve Hasan Ali Kaldırım.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
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azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Volkan vasatı aşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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