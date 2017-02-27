Volkan vasatı aşamadı

Sarı-lacivertli takımın çalışkan isimlerinden Volkan Şen istenen seviyede değildi.

İkili mücadelelerde dayanaklılık gösteremeyen tecrübeli futbolcu vasatı aşamadı. Volkan'ın tek olumlu işi, Lens'in golü öncesi asisti yapan Alper'e verdiği pastı.



CEZAYA TAKILMADAN ATLATTILAR

Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Ozan Tufan ve Volkan Şen, mücadeleyi kazasız atlattı. İki futbolcu da şans verilmesi halinde Osmanlı'ya karşı forma giyebilecek. Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Miroslav Stoch ve Hasan Ali Kaldırım.