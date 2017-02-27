 Volkan vasatı aşamadı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Volkan vasatı aşamadı

    Volkan vasatı aşamadı

    Sarı-lacivertli takımın çalışkan isimlerinden istenen seviyede değildi.

    İkili mücadelelerde dayanaklılık gösteremeyen tecrübeli futbolcu vasatı aşamadı. Volkan'ın tek olumlu işi, Lens'in golü öncesi asisti yapan Alper'e verdiği pastı.

    CEZAYA TAKILMADAN ATLATTILAR
    Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Ozan Tufan ve Volkan Şen, mücadeleyi kazasız atlattı. İki futbolcu da şans verilmesi halinde Osmanlı'ya karşı forma giyebilecek. Sarı-lacivertli takımda sınırda olan diğer isimler Miroslav Stoch ve Hasan Ali Kaldırım.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan vasatı aşamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.