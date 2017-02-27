U21’ler berabere kaldı

F.Bahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Celal Doğan Tesisleri'nde oynanan mücadelede, 1 puan alan Kanarya, böylece 51 puanla zirvedeki yerini korumuş oldu.