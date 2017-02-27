 U21’ler berabere kaldı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    U21’ler berabere kaldı

    U21’ler berabere kaldı
    F.Bahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Celal Doğan Tesisleri'nde oynanan mücadelede, 1 puan alan Kanarya, böylece 51 puanla zirvedeki yerini korumuş oldu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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