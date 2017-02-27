U21’ler berabere kaldı
F.Bahçe U21 Takımı, U21 Ligi'nin 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantepspor ile golsüz berabere kaldı. Celal Doğan Tesisleri'nde oynanan mücadelede, 1 puan alan Kanarya, böylece 51 puanla zirvedeki yerini korumuş oldu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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