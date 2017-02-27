Trabzonlular çelmeledi

F.Bahçe, ligde son haftalarda eski Trabzonsporlu futbolculardan çekiyor. Kanarya, son 4 haftada yediği 6 golün 4'ünü eskiden Trabzonspor'da oynamış futbolculardan yedi. 19. haftada Kayserispor'a 4-1 yenilen F.Bahçe 2 gol Güray Vural'dan bir gol de Umut Bulut'tan yemişti. Sarı-lacivertliler, dün de yine eski Trabzonlu Sefa'yı durduramadı. Böylece son 6 golünün 4'ünü eski Trabzonsporlulardan gördü.