 Trabzonlular çelmeledi – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Trabzonlular çelmeledi

    Trabzonlular çelmeledi
    F.Bahçe, ligde son haftalarda eski Trabzonsporlu futbolculardan çekiyor. Kanarya, son 4 haftada yediği 6 golün 4'ünü eskiden Trabzonspor'da oynamış futbolculardan yedi. 19. haftada Kayserispor'a 4-1 yenilen F.Bahçe 2 gol Güray Vural'dan bir gol de Umut Bulut'tan yemişti. Sarı-lacivertliler, dün de yine eski Trabzonlu Sefa'yı durduramadı. Böylece son 6 golünün 4'ünü eski Trabzonsporlulardan gördü.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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