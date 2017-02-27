Trabzonlular çelmeledi
F.Bahçe, ligde son haftalarda eski Trabzonsporlu futbolculardan çekiyor. Kanarya, son 4 haftada yediği 6 golün 4'ünü eskiden Trabzonspor'da oynamış futbolculardan yedi. 19. haftada Kayserispor'a 4-1 yenilen F.Bahçe 2 gol Güray Vural'dan bir gol de Umut Bulut'tan yemişti. Sarı-lacivertliler, dün de yine eski Trabzonlu Sefa'yı durduramadı. Böylece son 6 golünün 4'ünü eski Trabzonsporlulardan gördü.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Trabzonlular çelmeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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