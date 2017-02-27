 Taktik Sow’dan – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Taktik Sow’dan

    Taktik Sow’dan
    Sıkıntılı günler yaşayan 'de maçında teknik direktör Advocaat'ın enerjisinin düşük olduğu gözlendi. İşte böyle bir anda kenardan taktiği öğrencisi veriyordu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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