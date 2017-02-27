 Premier Lig'e gidiyor! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Premier Lig'e gidiyor!

    Premier Lig'e gidiyor!
    Kanarya'da kovulmaktan beter edilen Vitor Pereira için dün İngiliz basınında önemli bir iddia vardı. Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'nin Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih'i çalıştıran Pereira'yı gündemine aldığı ileri sürüldü.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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