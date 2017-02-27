Premier Lig'e gidiyor!
Kanarya'da kovulmaktan beter edilen Vitor Pereira için dün İngiliz basınında önemli bir iddia vardı. Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'nin Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih'i çalıştıran Pereira'yı gündemine aldığı ileri sürüldü.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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