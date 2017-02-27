 Ozan düştü Advocaat çıldırdı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Ozan düştü Advocaat çıldırdı

    Ozan düştü Advocaat çıldırdı
    Dakikalar 64'ü gösterirken ilginç bir an yaşandı. Ozan Tufan rakibiyle girdiği ikili mücadelede dirsek darbesiyle yerde kaldı. O anda çılgına dönen Advocaat, yerinden fırlayarak hakeme faul itirazı yapınca Yaşar Kemal Uğurlu faul kararı verdi.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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