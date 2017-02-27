 Öz güvenimiz yok – Fotomaç – 27 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Öz güvenimiz yok

    Öz güvenimiz yok

    Lens, takım içindeki durumu bu sözlerle açıkladı. Hollandalı futbolcu, “Maç kazanamadıkça, iyi skor alamadıkça öz güven eksik kalıyor” dedi.

    F.Bahçe'nin bu sezonki en flaş ismi olan Lens, takımın yine en iyisiydi. Sezon başından beri mücadelesi ve yeteneğiyle taraftarların sevgisini kazanan Hollandalı futbolcu, dün de şık bir vuruşla beraberliği sağlayan isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 7. toplamda 9. sayısını kaydetti. Lens, maç sonrası da takımda yaşanan sıkıntıyı öz güven eksikliğine bağladı. Yıldız oyuncu, "Maç kazanmadıkça, iyi skor almadıkça öz güven eksik kalıyor" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Öz güvenimiz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.