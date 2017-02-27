Öz güvenimiz yok
Lens, takım içindeki durumu bu sözlerle açıkladı. Hollandalı futbolcu, “Maç kazanamadıkça, iyi skor alamadıkça öz güven eksik kalıyor” dedi.
F.Bahçe'nin bu sezonki en flaş ismi olan Lens, takımın yine en iyisiydi. Sezon başından beri mücadelesi ve yeteneğiyle taraftarların sevgisini kazanan Hollandalı futbolcu, dün de şık bir vuruşla beraberliği sağlayan isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 7. toplamda 9. sayısını kaydetti. Lens, maç sonrası da takımda yaşanan sıkıntıyı öz güven eksikliğine bağladı. Yıldız oyuncu, "Maç kazanmadıkça, iyi skor almadıkça öz güven eksik kalıyor" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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