Öz güvenimiz yok

Lens, takım içindeki durumu bu sözlerle açıkladı. Hollandalı futbolcu, “Maç kazanamadıkça, iyi skor alamadıkça öz güven eksik kalıyor” dedi.

F.Bahçe'nin bu sezonki en flaş ismi olan Lens, takımın yine en iyisiydi. Sezon başından beri mücadelesi ve yeteneğiyle taraftarların sevgisini kazanan Hollandalı futbolcu, dün de şık bir vuruşla beraberliği sağlayan isim oldu. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 7. toplamda 9. sayısını kaydetti. Lens, maç sonrası da takımda yaşanan sıkıntıyı öz güven eksikliğine bağladı. Yıldız oyuncu, "Maç kazanmadıkça, iyi skor almadıkça öz güven eksik kalıyor" diye konuştu.