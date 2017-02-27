Ne olacak bu Fener'in hali
Fenerbahçe ligin alt sıralarındaki ekiplere puan dağıtmaya devam ediyor!.. Sarı-lacivertliler lig sonuncusu Gaziantep'i de yenemeyip, iyice çöktü. Bugün Beşiktaş’ın kaybetmesi halinde belki de bir umut doğacaktı; ancak olmadı... 2 puan da Antep’te bırakan F.Bahçe, ligde kazanamama serisini 4’e çıkartıp, şampiyonluk hesaplarından tamamıyla vazgeçti.
Fenerbahçe, lig sonuncusu Gaziantepspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp, şampiyonluğa ilişkin umutlarını iyice yitirdi. Devler Ligi için kovaladığı ikincilik şansı da giderek azalmaya başlayan sarı- lacivertli ekip, ligde üst üste dördüncü maçında da kazanmayı başaramazken, bu periyotta kaybettiği 9 puanla iyice çöktü."Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali" diyen taraftara ise yine "kahır" düştü.
Kanarya, şok bir golle maçın hemen başında geriye düştü. Sefa Yılmaz, 11. dakikada Ghilas'ın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayıp Gaziantep'i öne geçirdi. Kanarya bu gole 23'te Lens'in süper golüyle yanıt verdi. İkinci yarıda tempoyu artıran F.Bahçe, girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. 90+5'te Kangwa boş kale yerine topu auta attı. Sonrasında Josef yüzde yüzlük golü kaçırdı. Maç 1-1 bitti.
Kanarya, şok bir golle maçın hemen başında geriye düştü. Sefa Yılmaz, 11. dakikada Ghilas'ın vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayıp Gaziantep'i öne geçirdi. Kanarya bu gole 23'te Lens'in süper golüyle yanıt verdi. İkinci yarıda tempoyu artıran F.Bahçe, girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. 90+5'te Kangwa boş kale yerine topu auta attı. Sonrasında Josef yüzde yüzlük golü kaçırdı. Maç 1-1 bitti.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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