Lens taraftarlara hak verdi

Son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'de Lens'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ben seyircileri anlıyorum. Bizim kazanmamızı istiyorlar. UEFA'dan elendik, şampiyonluk umutları azaldı. O yüzden takıma artık güvenmiyorlar. Seyirci haklı."

"MAÇ KAZANMADIKÇA ÖZGÜVEN DE DÜŞÜK KALIYOR"

Lens, maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ise "Bence şu andaki durum özgüven eksikliği olarak adlandırılabilir. Bizde de özgüven biraz eksik. O nedenle maç kazanmadıkça özgüven de düşük kalıyor. En büyük oyuncular olarak gösterilen isimlerde bile dönem dönem özgüven eksikliği oluyor. O yüzden hangi takım ya da hangi oyuncu olduğu önemli değil. Hızlı bir şekilde bu durumu değiştirmeliyiz. Özgüvenimizi arttırmanın en önemli yolu da maç kazanmak" şeklinde konuştu.