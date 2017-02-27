Lens taraftarlara hak verdi
Gaziantepspor karşısında deyim yerindeyse herşeyini ortaya koymaya çalışan Jermain Lens'in takım arkadaşlarının çoğunda aynı gayreti göremeyince üzüntüsü bir kat daha arttı. Hollandalı oyuncu; taraftarların havaalanı ve tesislerdeki tepkilerine yönelik ise takımdaki yakın arkadaşlarına sarfettiği sözlerde; "Seyirciler haklı" dedi.
Son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'de Lens'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ben seyircileri anlıyorum. Bizim kazanmamızı istiyorlar. UEFA'dan elendik, şampiyonluk umutları azaldı. O yüzden takıma artık güvenmiyorlar. Seyirci haklı."
"MAÇ KAZANMADIKÇA ÖZGÜVEN DE DÜŞÜK KALIYOR"
Lens, maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ise "Bence şu andaki durum özgüven eksikliği olarak adlandırılabilir. Bizde de özgüven biraz eksik. O nedenle maç kazanmadıkça özgüven de düşük kalıyor. En büyük oyuncular olarak gösterilen isimlerde bile dönem dönem özgüven eksikliği oluyor. O yüzden hangi takım ya da hangi oyuncu olduğu önemli değil. Hızlı bir şekilde bu durumu değiştirmeliyiz. Özgüvenimizi arttırmanın en önemli yolu da maç kazanmak" şeklinde konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:26
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 77
Yorum
hakan tff başkanının takımı dediğin BJK nin son 6 maçta 6 7 tane penaltısı verilmedi ofsayttan goller yedi.geçen sene pasta kesen takım kimdi
- Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Toplam 77
Yorum
**** sen öyle san
- Beşiktaş net favori
Toplam 16
Yorum
44istanbul Futbol olarak Besiktas su an iki gömlek üstün. Derbilerde motivasyon faktörü cok önemli. Hangi takim iyi günde olursa bugün o yener. Hakem maca yön vermez ise, Besiktas bu maci alir. GS'i en fazla Muslera kurtarir.
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