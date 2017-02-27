 İsyan bu haykırış – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    İsyan bu haykırış

    İsyan bu haykırış

    Sarı-lacivertlilerin ilk tepkisi futbolcularaydı: “Bu formanın hakkını verin.” 12. adam maç sırasında ise başkan Aziz Yıldırım’ı hedef aldı, “F.Bahçe babanın çiftliği değil”, “İstila değil et” tezahüratları yaptı

    Sarı-lacivertli taraftarlar dün isyandaydı... Avrupa ve ligde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 12. adam, yönetim ve futbolcuları hedef aldı. Fener bahçe kafilesinin Gaziantep'e indiği önceki gün protestolarına başlayan taraftarlar, havaalanından çıkan futbolculara, "Bu formanın hakkını verin" tepkisini göstermişti. Maç saati geldiğinde de tepkiler devam ediyordu.

    YALNIZCA ONU ALKIŞLADILAR
    Isınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribüne çağıran Fenerbahçe taraftarları, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diyerek uzun süre tezahüratta bulundu. Futbolcular tepki karşısında şaşkınlık yaşarken, karşılaşmanın son dakikalarında ise hedefte bu kez Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Uzun süre, "Yönetim istifa" tezahüratı yapan 12. adam, "Fenerbahçe babanın çiftliği değil", "İstila değil et" diye bağırdı. Bitiş düdüğünün ardından futbolcuları da ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar, yalnızca Lens'e sevgi gösterisinde bulundu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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