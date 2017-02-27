İsyan bu haykırış
Sarı-lacivertlilerin ilk tepkisi futbolcularaydı: “Bu formanın hakkını verin.” 12. adam maç sırasında ise başkan Aziz Yıldırım’ı hedef aldı, “F.Bahçe babanın çiftliği değil”, “İstila değil istifa et” tezahüratları yaptı
Sarı-lacivertli taraftarlar dün isyandaydı... Avrupa ve ligde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 12. adam, yönetim ve futbolcuları hedef aldı. Fener bahçe kafilesinin Gaziantep'e indiği önceki gün protestolarına başlayan taraftarlar, havaalanından çıkan futbolculara, "Bu formanın hakkını verin" tepkisini göstermişti. Maç saati geldiğinde de tepkiler devam ediyordu.
YALNIZCA ONU ALKIŞLADILAR
Isınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribüne çağıran Fenerbahçe taraftarları, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diyerek uzun süre tezahüratta bulundu. Futbolcular tepki karşısında şaşkınlık yaşarken, karşılaşmanın son dakikalarında ise hedefte bu kez Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Uzun süre, "Yönetim istifa" tezahüratı yapan 12. adam, "Fenerbahçe babanın çiftliği değil", "İstila değil istifa et" diye bağırdı. Bitiş düdüğünün ardından futbolcuları da ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar, yalnızca Lens'e sevgi gösterisinde bulundu.
YALNIZCA ONU ALKIŞLADILAR
Isınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribüne çağıran Fenerbahçe taraftarları, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diyerek uzun süre tezahüratta bulundu. Futbolcular tepki karşısında şaşkınlık yaşarken, karşılaşmanın son dakikalarında ise hedefte bu kez Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim vardı. Uzun süre, "Yönetim istifa" tezahüratı yapan 12. adam, "Fenerbahçe babanın çiftliği değil", "İstila değil istifa et" diye bağırdı. Bitiş düdüğünün ardından futbolcuları da ıslıklayan sarı-lacivertli taraftarlar, yalnızca Lens'e sevgi gösterisinde bulundu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
İsyan bu haykırış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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