Golü kaçırınca ağladı
Spor Toto Süper Ligi 22. Haftasında Gaziantepspor, Fenerbahçe ile Gaziantep Arena'da karşılaştı.
Karşılaşma 1-1 devam ederken, 95. dakikada Kangwa boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı. Net gol fırsatından yararlanamayan Kangwa maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına hakim olamadı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:28
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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