Fener’in ilk gol fobisi
F.Bahçe bu sezon resmi maçlarda 14 kez mücadelenin ilk golünü yiyip geriye düştü. Sadece ligde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk golü yemesine rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda ise altı kez berabere kalıp yedi kez kaybetti.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Fener’in ilk gol fobisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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