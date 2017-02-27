 Fener’in ilk gol fobisi – Fotomaç – 27 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Fener’in ilk gol fobisi

    Fener’in ilk gol fobisi
    F.Bahçe bu sezon resmi maçlarda 14 kez mücadelenin ilk golünü yiyip geriye düştü. Sadece ligde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk golü yemesine rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda ise altı kez berabere kalıp yedi kez kaybetti.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener’in ilk gol fobisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.