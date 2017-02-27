Fener’in ilk gol fobisi

F.Bahçe bu sezon resmi maçlarda 14 kez mücadelenin ilk golünü yiyip geriye düştü. Sadece ligde Çaykur Rizespor deplasmanında ilk golü yemesine rağmen sahadan 5-1 galip ayrıldı. Diğer maçlarda ise altı kez berabere kalıp yedi kez kaybetti.