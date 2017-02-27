Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!
Fenerbahçe kafilesini Gaziantep deplasmanı dönüşü İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 300 kadar taraftar takımı protesto etti. Kızgın taraftarlar yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunurken futbolculara da meşale fırlattılar.
Ligin son sırasındaki Gaziantepspor'a puan kaybeden Fenerbahçe'nin İstanbul'da dönüşü olaylı oldu. Sarı-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen Havaalanı'nda protesto eden 300 kadar sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanından çıkarmak için polisin yanı sıra özel tim ekibi de yardım ederken kızgın grubun futbolculara meşale fırlatması ortamı iyice gerdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar yönetim aleyhine şu tezahüratları yaptı:
"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon"
"Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan"
"Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım"
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Fenerbahçe'ye havalimanında protesto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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