 Fenerbahçe'ye havalimanında protesto! – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    'ye havalimanında protesto!

    Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!

    kafilesini Gaziantep deplasmanı dönüşü İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 300 kadar taraftar takımı protesto etti. Kızgın taraftarlar yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunurken futbolculara da meşale fırlattılar.

    Ligin son sırasındaki Gaziantepspor'a puan kaybeden 'nin İstanbul'da dönüşü olaylı oldu. Sarı-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen Havaalanı'nda protesto eden 300 kadar sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanından çıkarmak için polisin yanı sıra özel tim ekibi de yardım ederken kızgın grubun futbolculara meşale fırlatması ortamı iyice gerdi.

    Sarı-lacivertli taraftarlar yönetim aleyhine şu tezahüratları yaptı:

    "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon"

    "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan"

    "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım"

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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