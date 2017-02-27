Fenerbahçe'ye havalimanında protesto!

Ligin son sırasındaki Gaziantepspor'a puan kaybeden Fenerbahçe'nin İstanbul'da dönüşü olaylı oldu. Sarı-lacivertli kafileyi Sabiha Gökçen Havaalanı'nda protesto eden 300 kadar sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanından çıkarmak için polisin yanı sıra özel tim ekibi de yardım ederken kızgın grubun futbolculara meşale fırlatması ortamı iyice gerdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar yönetim aleyhine şu tezahüratları yaptı:

"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon"

"Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan"

"Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım"