Fabiano’dan siftah
2015-16’da yalnızca iki lig maçında oynayan Brezilyalı kaleci, bu sezon ligdeki ilk sınavını dün akşam verdi.
Volkan Demirel'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta kaleyi koruyan Fabiano, bu sezon ilk Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 2 lig maçında kaleyi koruyan Brezilyalı file bekçisi, dün akşam Sefa'nın golüne engel olamazken, 4 kurtarış yaptı.
ÖZÜR DİLİYORUZ
Son dakikada kalesinde yaşanan tehlikenin dışında pek fazla yere yatmayan 28 yaşındaki kaleci, maçın ardından da bir hayli üzgündü. Kazanamadıkları için mutsuz olduklarını kaydeden Fabiano, "Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.
ÖZÜR DİLİYORUZ
Son dakikada kalesinde yaşanan tehlikenin dışında pek fazla yere yatmayan 28 yaşındaki kaleci, maçın ardından da bir hayli üzgündü. Kazanamadıkları için mutsuz olduklarını kaydeden Fabiano, "Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
Fabiano’dan siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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