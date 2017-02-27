 Fabiano’dan siftah – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’dan siftah

    Fabiano’dan siftah

    2015-16’da yalnızca iki lig maçında oynayan Brezilyalı kaleci, bu sezon ligdeki ilk sınavını dün akşam verdi.

    Volkan Demirel'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı maçta kaleyi koruyan Fabiano, bu sezon ilk Süper Lig karşılaşmasına çıktı. Geçtiğimiz sezon yalnızca 2 lig maçında kaleyi koruyan Brezilyalı file bekçisi, dün akşam Sefa'nın golüne engel olamazken, 4 kurtarış yaptı.

    ÖZÜR DİLİYORUZ
    Son dakikada kalesinde yaşanan tehlikenin dışında pek fazla yere yatmayan 28 yaşındaki kaleci, maçın ardından da bir hayli üzgündü. Kazanamadıkları için mutsuz olduklarını kaydeden Fabiano, "Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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