Dick Advocaat yine çıldırttı
Advocaat oyuncu değiştirmede yine sınıf takaldı! Takımın gol aradığı dakikalarda ofansif Alper’i çıkarıp, ön libero Josef’i oyuna almasıyla taraftarları çileden çıkardı.
Gaziantepspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe 13. dakikada Sefa'nın golü sonrası yenik duruma düşerken 23'te Jeremain Lens maça eşitliği getirdi. O dakikadan sonra galibiyet golü arayan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ise son oyuncu değişikliğini ön libero Josef de Souza'dan yana kullandı. Daha önce de ilk 11 tercihleri ve maç içinde değişiklikleri ilei sıkça eleştirilen sarı-lacivertli teknik adam, dün de taraftarın tepkisini çekmeyi başardı! 73. dakikada 2 oyuncu değişikliği birden yapan ve Sow yerine Fernandao, Volkan Şen yerine de Aatıf'ı oyuna alan Hollandalı çalıştırıcı, son oyuncu değişikliğini ise 76. dakikada yaptı ve bu değişiklik Fenerbahçe taraftarını adeta çıldırttı.
"PES OYNARKEN BİLE YAPMIYORUM"
Oyundan Alper Potuk'u çıkaran Advocaat gol aradığı halde daha defansif bir oyuncu olan Josef'i oyuna sürdü. Bu değişikliğe taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları: "Maç 1-1 alper josef değişikliği yapıyorsan istersen Maradona ol seni kovardım advocat", "Salih Uçan varken Josef almak nedir", "Ben bile pes oynarken Josef-Alper diye değişiklik yapmıyorum", "Alper-Josef değişikliği Fenerbahçe adına sezon özetidir."
"PES OYNARKEN BİLE YAPMIYORUM"
Oyundan Alper Potuk'u çıkaran Advocaat gol aradığı halde daha defansif bir oyuncu olan Josef'i oyuna sürdü. Bu değişikliğe taraftarlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları: "Maç 1-1 alper josef değişikliği yapıyorsan istersen Maradona ol seni kovardım advocat", "Salih Uçan varken Josef almak nedir", "Ben bile pes oynarken Josef-Alper diye değişiklik yapmıyorum", "Alper-Josef değişikliği Fenerbahçe adına sezon özetidir."
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
Dick Advocaat yine çıldırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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