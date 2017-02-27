Bir tek Uslu vardı
Başkan Aziz Yıldırım, cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanına gidemezken, Fenerbahçe Yönetimi'nden yalnızca bir isim karşılaşmayı takip etti. Takımla birlikte Gaziantep'e giden sarı- lacivertlilerin genel sekreteri Mahmut Uslu, tribündeki yerini aldı. Alınan beraberlikle yıkılan Uslu, maçından ardından açıklama yapmadan stadı terk etti.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
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