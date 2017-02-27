 Bir tek Uslu vardı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bir tek Uslu vardı

    Bir tek Uslu vardı
    Başkan Aziz Yıldırım, cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanına gidemezken, Fenerbahçe Yönetimi'nden yalnızca bir isim karşılaşmayı takip etti. Takımla birlikte Gaziantep'e giden sarı- lacivertlilerin genel sekreteri , tribündeki yerini aldı. Alınan beraberlikle yıkılan Uslu, maçından ardından açıklama yapmadan stadı terk etti.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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