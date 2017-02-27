Beyaz mendil
Ligin dibinde yer alan G.Antep karşısında beraberliği zor kurtaran sarı-lacivertli ekip son 4 haftada 9 puan kaybetti. Lider Beşiktaş kazanırsa fark 12’ye çıkacak.
Fenerbahçe, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Başakşehir galibiyetinin ardından hızlı bir düşüşe geçen sarı-lacivertli takım, Kayseri, Bursa ve Kasımpaşa'nın ardından Gaziantepspor'a da diş geçiremedi ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma iki takım açısından da kritik bir önem arz ederken ev sahibi 11. dakikada Sefa Yılmaz'ın golüyle öne geçti.
23'te Lens, Antep'e yanıt verdi ve ilk yarı bu skorla kapandı. İkinci devrede iki takım da kontrollü bir futbol sergilerken uzatmanın son anlarında maç adeta gitti geldi. 90+5'te Kangwa boş kale yerine dışarı vurdu. Hemen ardından De Souza'nın vuruşu auta gitti ve maç bu skorla tamamlandı. Son 4 haftada 9 puan birden kaybeden ve ligin 22. Haftasında şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe, bugün Beşiktaş, Galatasaray karşısında galip gelirse 12 puan geriye düşecek. Kanarya, aldığı bu sonuçla geçen sezonun da 12 puan gerisinde kaldı ve son 10 sezonun en düşük ikinci 22. hafta performansına ulaştı.
KADROYU DEĞİŞTİRDİ
Advocaat, Krasnodar maçına göre 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle Volkan ve Kjaer'i kullanamayan Advocaat, Şener ile De Souza'yı kulübede oturttu, van Persie'yi ise İstanbul'da bıraktı. Bu isimlerin yerine Ribeiro, Van der Wiel, Neustaedter, Ozan ve Volkan Şen oynadı.
İLK KEZ YEDEK
F.Bahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu De Souza, Süper Lig'de bu sezon ilk kez yedek kaldı. Ligin ilk 2 haftasında sakatlığı nedeniyle oynayamayan De Souza, son 19 haftanın hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı. De Souza, Gaziantep'te formasını Ozan Tufan'a kaptırdı.
23'te Lens, Antep'e yanıt verdi ve ilk yarı bu skorla kapandı. İkinci devrede iki takım da kontrollü bir futbol sergilerken uzatmanın son anlarında maç adeta gitti geldi. 90+5'te Kangwa boş kale yerine dışarı vurdu. Hemen ardından De Souza'nın vuruşu auta gitti ve maç bu skorla tamamlandı. Son 4 haftada 9 puan birden kaybeden ve ligin 22. Haftasında şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe, bugün Beşiktaş, Galatasaray karşısında galip gelirse 12 puan geriye düşecek. Kanarya, aldığı bu sonuçla geçen sezonun da 12 puan gerisinde kaldı ve son 10 sezonun en düşük ikinci 22. hafta performansına ulaştı.
KADROYU DEĞİŞTİRDİ
Advocaat, Krasnodar maçına göre 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle Volkan ve Kjaer'i kullanamayan Advocaat, Şener ile De Souza'yı kulübede oturttu, van Persie'yi ise İstanbul'da bıraktı. Bu isimlerin yerine Ribeiro, Van der Wiel, Neustaedter, Ozan ve Volkan Şen oynadı.
İLK KEZ YEDEK
F.Bahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu De Souza, Süper Lig'de bu sezon ilk kez yedek kaldı. Ligin ilk 2 haftasında sakatlığı nedeniyle oynayamayan De Souza, son 19 haftanın hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı. De Souza, Gaziantep'te formasını Ozan Tufan'a kaptırdı.
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Stres yapmayın bu maçı alırız''
Toplam 1
Yorum
Sampiyonbjk Bugün kendisinden kat be kat iyi futbol oynadığımız gs yi yenip bu ligin şampiyonunu belirliyoruz 27 Şubat itibariyle
- Rize maçına hazır
Toplam 8
Yorum
ababa Gelmene SEVİNDİM ama ŞAMPİYONLUKTA KATKIN OLMAYACAK çünkü Bu Hafta ŞAMPİYON BELLİ OLACAK İNŞALALLAH...
- Galatasaray'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
azs ergin ataman 6 oyuncudan fazlasını kullanmaya kalkınca beyni yanıyor
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