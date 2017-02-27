 ‘Aziz Yıldırım’dan bıktılar’ – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘Aziz Yıldırım’dan bıktılar’

    ‘Aziz Yıldırım’dan bıktılar’

    dün çarpıcı sözler sarfetti. ’nin eski başkanı, “Taraftar artık başkandan da bıktı. Hayatını bu kulübe verdi ama kimseye de kızmasın” dedi.

    'nin eski başkanlarından dün gündeme damgasını vuracak açıklamalar yaptı.

    İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Aziz Yıldırım hepimizin yaptığından daha fazla hizmet yaptı. Ama gelin görün ki, yaptığı statta taraftarlar istifaya çağrıldı. Daha önce bıraksaydı bunu yaşamazdı. Tribünler futbolculardan teknik direktörlerden bıkar. Başkandan da bıktılar. Hayatını kulübe verdi ama artık ailesine zaman ayırsın. Taraftara da kızmasın. Ligde mucizeyi gerçekleştiricek biri lazım. Bu mucizeyi gerçekleştirebilicek kişi de Yılmaz Vural'dır. Normal Fenerbahçe oyununu sergilerse kupada şampiyon olur. Yılmaz Vural bu mucizeleri yaptı. Fenerbahçe'de de yapabilir. Ben olsam Advoocat'ı hemen gönderirdim. Fenerbahçe maç kazansın tribünler dolar. Bu mucize olursa Fenerbahçe tarihinde de enteresan bir sayfa olur. Bunlardan dolayı Yılmaz Vural banko adayımdır."
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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