‘Aziz Yıldırım’dan bıktılar’
Ali Şen dün çarpıcı sözler sarfetti. Fenerbahçe’nin eski başkanı, “Taraftar artık başkandan da bıktı. Hayatını bu kulübe verdi ama kimseye de kızmasın” dedi.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen dün gündeme damgasını vuracak açıklamalar yaptı.
İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Aziz Yıldırım hepimizin yaptığından daha fazla hizmet yaptı. Ama gelin görün ki, yaptığı statta taraftarlar istifaya çağrıldı. Daha önce bıraksaydı bunu yaşamazdı. Tribünler futbolculardan teknik direktörlerden bıkar. Başkandan da bıktılar. Hayatını kulübe verdi ama artık ailesine zaman ayırsın. Taraftara da kızmasın. Ligde mucizeyi gerçekleştiricek biri lazım. Bu mucizeyi gerçekleştirebilicek kişi de Yılmaz Vural'dır. Normal Fenerbahçe oyununu sergilerse kupada şampiyon olur. Yılmaz Vural bu mucizeleri yaptı. Fenerbahçe'de de yapabilir. Ben olsam Advoocat'ı hemen gönderirdim. Fenerbahçe maç kazansın tribünler dolar. Bu mucize olursa Fenerbahçe tarihinde de enteresan bir sayfa olur. Bunlardan dolayı Yılmaz Vural banko adayımdır."
İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Aziz Yıldırım hepimizin yaptığından daha fazla hizmet yaptı. Ama gelin görün ki, yaptığı statta taraftarlar istifaya çağrıldı. Daha önce bıraksaydı bunu yaşamazdı. Tribünler futbolculardan teknik direktörlerden bıkar. Başkandan da bıktılar. Hayatını kulübe verdi ama artık ailesine zaman ayırsın. Taraftara da kızmasın. Ligde mucizeyi gerçekleştiricek biri lazım. Bu mucizeyi gerçekleştirebilicek kişi de Yılmaz Vural'dır. Normal Fenerbahçe oyununu sergilerse kupada şampiyon olur. Yılmaz Vural bu mucizeleri yaptı. Fenerbahçe'de de yapabilir. Ben olsam Advoocat'ı hemen gönderirdim. Fenerbahçe maç kazansın tribünler dolar. Bu mucize olursa Fenerbahçe tarihinde de enteresan bir sayfa olur. Bunlardan dolayı Yılmaz Vural banko adayımdır."
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kocaman özlem
Toplam 84
Yorum
ömer te. Takımın genlerini bozan -kontrol futbolunu icat eden-sadece 5e-2 top kapma antreman bilgisi olan KOCAMAN FİYASKOMU güldürmeyin bizleri.
- Düşenin dostu Fener!
Toplam 16
Yorum
anlaşımaz kendi kendini yener :)
- Advocaat: "Hemen bırakırım"
Toplam 17
Yorum
Miyane Sırf tahrik etmek için soru soran gazeteciler, siz de dede ile beraber istifa edin...
‘Aziz Yıldırım’dan bıktılar’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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