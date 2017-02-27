 Alper Potuk etkisizdi – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    etkisizdi

    Alper Potuk etkisizdi
    Sarı-lacivertli takımda, G.Antep karşısında Lens'in attığı golde asisti yapan daha sonra ortalarda gözükmedi. 76. dakikada oyundan çıkarak yerini Josef de Souza'ya bırakan Alper'in büyük üzüntü yaşadığı da görüldü.
    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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