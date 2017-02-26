 Sol bekte yine İsmail Köybaşı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Sol bekte yine

    Sol bekte yine İsmail Köybaşı
    'nin Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede teknik direktör Dick Advocaat, sol bekte yine İsmail Köybaşı'yı kullanmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, İsmail'in hücumda Hasan Ali Kaldırım'dan önde olduğunu düşünüyor.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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