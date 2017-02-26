Sol bekte yine İsmail Köybaşı
Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede teknik direktör Dick Advocaat, sol bekte yine İsmail Köybaşı'yı kullanmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı, İsmail'in hücumda Hasan Ali Kaldırım'dan önde olduğunu düşünüyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Sol bekte yine İsmail Köybaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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