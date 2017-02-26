Rodriguinho 2 yıl uzatıyor
Kanarya'nın ara transferde kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Brezilyalı Rodriguinho, Corinthians ile sözleşmesini uzatıyor. Aralıkta kontratı bitecek 28 yaşındaki maestroya kulübü 2 yıllık yeni mukavele önerdi. Brezilya basını, Rodriguinho'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeyen takımına kızgın olduğu için henüz 'evet' demese de teklifi kabul edeceğini ileri sürdü.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Rodriguinho 2 yıl uzatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.