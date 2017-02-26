 Rodriguinho 2 yıl uzatıyor – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    2 yıl uzatıyor

    Rodriguinho 2 yıl uzatıyor
    Kanarya'nın ara transferde kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Brezilyalı Rodriguinho, Corinthians ile sözleşmesini uzatıyor. Aralıkta kontratı bitecek 28 yaşındaki maestroya kulübü 2 yıllık yeni mukavele önerdi. Brezilya basını, 'nun 'ye gitmesine izin vermeyen takımına kızgın olduğu için henüz 'evet' demese de teklifi kabul edeceğini ileri sürdü.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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