 Lens ve Alper’in cezaları bitti – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Lens ve Alper’in cezaları bitti

    Lens ve Alper’in cezaları bitti
    Kanarya'da kart cezaları nedeniyle Jeremain Lens ve Alper Potuk, Kasımpaşa maçında forma giyememişti. Teknik direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi halinde iki futbolcu da sahada olabilir. Hollandalı hocanın Lens'e şans tanıması bekleniyor.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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