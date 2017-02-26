Lens ve Alper’in cezaları bitti
Kanarya'da kart cezaları nedeniyle Jeremain Lens ve Alper Potuk, Kasımpaşa maçında forma giyememişti. Teknik direktör Dick Advocaat'ın görev vermesi halinde iki futbolcu da sahada olabilir. Hollandalı hocanın Lens'e şans tanıması bekleniyor.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Lens ve Alper’in cezaları bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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