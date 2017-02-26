 Kraliçe azmi – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Kraliçe azmi

    Kraliçe azmi

    Sarı-lacivertliler, uzun süre yenik götürdüğü maçta ’yi deplasmanda son periyottaki oyunuyla devirip 15. galibiyetini aldı.

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Adana ASKİ'ye konuk olan , rakibini deplasmanda 76-69 yenerek 15. galibiyetini elde etti. İlk yarıyı 43-37, 3. periyodu 58-56 geride geçen sarı-lacivertliler, son periyottaki 20-11'lik serisiyle kazandı. Kraliçeler'de Quigley 23 sayı, Levander ise 21 sayı ve 10 ribauntla galibiyeti getirdiler.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:05
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