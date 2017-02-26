Kraliçe azmi
Sarı-lacivertliler, uzun süre yenik götürdüğü maçta Adana ASKİ’yi deplasmanda son periyottaki oyunuyla devirip 15. galibiyetini aldı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Adana ASKİ'ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 76-69 yenerek 15. galibiyetini elde etti. İlk yarıyı 43-37, 3. periyodu 58-56 geride geçen sarı-lacivertliler, son periyottaki 20-11'lik serisiyle kazandı. Kraliçeler'de Quigley 23 sayı, Levander ise 21 sayı ve 10 ribauntla galibiyeti getirdiler.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Kraliçe azmi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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