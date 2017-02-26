Kocaman özlem
“Aykut Kocaman ile 17’de 16 yaparak şampiyon olduğumuz sezon takımda kolej havası vardı. Arkadaşlık üst düzeyde idi. Hoca bizi hiçbir zaman medyanın önüne atmazdı!”
Gözden düşen teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine Fenerbahçe'de yeni sezona yönelik hoca arayışı sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alan Aykut Kocaman'a futbolculardan da destek geldi. Özellikle Mehmet Topal, Volkan Demirel, Sow, Salih Uçan, Stoch gibi eski isimlerin, Aykut Kocaman'ın takıma dönmesini çok istediği gelen haberler arasında... Bu oyuncuların, Kocaman dönemine duydukları özlemi o zaman kadroda yer almayan takım arkadaşlarına da sohbetlerde anlattıkları belirtiliyor.
SORUNLARI KONUŞARAK AŞARDI
Özellikle 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 17'de 16 yaparak kazandıkları unutulmaz şampiyonluğu anlatan tecrübeli oyuncuların, o günler için, "Takımda kolej havası vardı. Her zaman birlikte yemek yerdik. Arkadaşlık üst düzeydeydi. Hoca hiçbir zaman bizi medyanın önüne atmazdı. Sorunları konuşarak çözmeye çalışırdı. Pas oyunu oynuyorduk" dedikleri ifade ediliyor. Emektarların, Aykut Kocaman'ın geri dönmesi halinde eski başarıların yeniden yakalanacağı görüşünde olduğu bildirildi.
ARACILARLA TEKLİF YAPILDI
Sarı-lacivertli yönetime yakın isimler, Aykut Kocaman'a dolaylı şekilde teklif yapıldığını doğruladı. Futbolarena.com'daki haberde, Atiker Konyaspor ile arası son dönemde arası açılan tecrübeli teknik adamın her an istifa kararı alabileceği dile getirildi. Kocaman, F.Bahçe ile kesin anlaşma sağlaması halinde yeni sezona yönelik planlama ve transfer çalışmalarına start verecek.
UEFA'DA YARI FİNAL OYNATTI
51 yaşındaki Aykut Kocaman, daha önce 2010-13 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yaptı. Şike sürecine denk gelen sıkıntılı dönemde Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde çıktığı 151 karşılaşmada 90 galibiyet, 31 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı. 2010- 11 sezonunda takımı şampiyon yapan Aykut Kocaman, ayrıca 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.
Emre BOL
SORUNLARI KONUŞARAK AŞARDI
Özellikle 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 17'de 16 yaparak kazandıkları unutulmaz şampiyonluğu anlatan tecrübeli oyuncuların, o günler için, "Takımda kolej havası vardı. Her zaman birlikte yemek yerdik. Arkadaşlık üst düzeydeydi. Hoca hiçbir zaman bizi medyanın önüne atmazdı. Sorunları konuşarak çözmeye çalışırdı. Pas oyunu oynuyorduk" dedikleri ifade ediliyor. Emektarların, Aykut Kocaman'ın geri dönmesi halinde eski başarıların yeniden yakalanacağı görüşünde olduğu bildirildi.
ARACILARLA TEKLİF YAPILDI
Sarı-lacivertli yönetime yakın isimler, Aykut Kocaman'a dolaylı şekilde teklif yapıldığını doğruladı. Futbolarena.com'daki haberde, Atiker Konyaspor ile arası son dönemde arası açılan tecrübeli teknik adamın her an istifa kararı alabileceği dile getirildi. Kocaman, F.Bahçe ile kesin anlaşma sağlaması halinde yeni sezona yönelik planlama ve transfer çalışmalarına start verecek.
UEFA'DA YARI FİNAL OYNATTI
51 yaşındaki Aykut Kocaman, daha önce 2010-13 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yaptı. Şike sürecine denk gelen sıkıntılı dönemde Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde çıktığı 151 karşılaşmada 90 galibiyet, 31 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı. 2010- 11 sezonunda takımı şampiyon yapan Aykut Kocaman, ayrıca 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.
Emre BOL
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Kocaman özlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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