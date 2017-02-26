 Kocaman özlem – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Kocaman özlem

    Kocaman özlem

    ile 17’de 16 yaparak şampiyon olduğumuz sezon takımda kolej havası vardı. Arkadaşlık üst düzeyde idi. Hoca bizi hiçbir zaman medyanın önüne atmazdı!”

    Gözden düşen teknik direktör Dick Advocaat'ın yerine 'de yeni sezona yönelik hoca arayışı sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alan Aykut Kocaman'a futbolculardan da destek geldi. Özellikle Mehmet Topal, Volkan Demirel, Sow, Salih Uçan, Stoch gibi eski isimlerin, 'ın takıma dönmesini çok istediği gelen haberler arasında... Bu oyuncuların, Kocaman dönemine duydukları özlemi o zaman kadroda yer almayan takım arkadaşlarına da sohbetlerde anlattıkları belirtiliyor.

    SORUNLARI KONUŞARAK AŞARDI
    Özellikle 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 17'de 16 yaparak kazandıkları unutulmaz şampiyonluğu anlatan tecrübeli oyuncuların, o günler için, "Takımda kolej havası vardı. Her zaman birlikte yemek yerdik. Arkadaşlık üst düzeydeydi. Hoca hiçbir zaman bizi medyanın önüne atmazdı. Sorunları konuşarak çözmeye çalışırdı. Pas oyunu oynuyorduk" dedikleri ifade ediliyor. Emektarların, Aykut Kocaman'ın geri dönmesi halinde eski başarıların yeniden yakalanacağı görüşünde olduğu bildirildi.

    ARACILARLA TEKLİF YAPILDI
    Sarı-lacivertli yönetime yakın isimler, Aykut Kocaman'a dolaylı şekilde teklif yapıldığını doğruladı. Futbolarena.com'daki haberde, Atiker Konyaspor ile arası son dönemde arası açılan tecrübeli teknik adamın her an istifa kararı alabileceği dile getirildi. Kocaman, F.Bahçe ile kesin anlaşma sağlaması halinde yeni sezona yönelik planlama ve transfer çalışmalarına start verecek.

    UEFA'DA YARI FİNAL OYNATTI
    51 yaşındaki Aykut Kocaman, daha önce 2010-13 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yaptı. Şike sürecine denk gelen sıkıntılı dönemde Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde çıktığı 151 karşılaşmada 90 galibiyet, 31 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı. 2010- 11 sezonunda takımı şampiyon yapan Aykut Kocaman, ayrıca 2 Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.



    Emre BOL
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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