Kjaer-Rvp şoku!
“Ağrılarım var” diyen Danimarkalı stoper ile Hollandalı forvet deplasmandaki kritik maçın kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe zorlu Gaziantep deplasmanına önemli futbolcuları olmadan gitti. Sarı-lacivertlilerde son iki idmanda yer almayan ve ağrıları olduğunu söyleyen Simon Kjaer kafilede yer almadı.
Teknik direktör Dick Advocaat ayrıca Kasımpaşa maçıyla birlikte cezası bitmesine rağmen Robin van Persie'yi de maç kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavayev, Miroslav Stoch da kadroda kendilerine yer bulamadı. Geçen hafta sakatlık yaşayan Volkan Demirel de bugünkü mücadelede yok.
Teknik direktör Dick Advocaat ayrıca Kasımpaşa maçıyla birlikte cezası bitmesine rağmen Robin van Persie'yi de maç kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavayev, Miroslav Stoch da kadroda kendilerine yer bulamadı. Geçen hafta sakatlık yaşayan Volkan Demirel de bugünkü mücadelede yok.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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