 Kjaer-Rvp şoku! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Kjaer-Rvp şoku!

    Kjaer-Rvp şoku!

    “Ağrılarım var” diyen Danimarkalı stoper ile Hollandalı forvet deplasmandaki kritik maçın kadrosuna alınmadı.

    zorlu Gaziantep deplasmanına önemli futbolcuları olmadan gitti. Sarı-lacivertlilerde son iki idmanda yer almayan ve ağrıları olduğunu söyleyen Simon Kjaer kafilede yer almadı.

    Teknik direktör Dick Advocaat ayrıca Kasımpaşa maçıyla birlikte cezası bitmesine rağmen Robin van Persie'yi de maç kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Emmanuel Emenike, Oleksandr Karavayev, Miroslav Stoch da kadroda kendilerine yer bulamadı. Geçen hafta sakatlık yaşayan Volkan Demirel de bugünkü mücadelede yok.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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