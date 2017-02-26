Kararını yazın verecek
F.Bahçe'nin istediği Krasnodar'lı Fedor Smolov, Rus basınına transferiyle ilgili açıklama yaptı. Çin'den 10 milyon euro'luk bir teklif aldığı iddia edilen golcü oyuncu, "Şu anda sadece lige ve UEFA'ya odaklandım. Yazın hem benim hem de kulübüm için iyi bir teklif gelirse yönetimle beraber değerlendirme kararı aldık" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
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