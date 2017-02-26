Kararını yazın verecek

F.Bahçe'nin istediği Krasnodar'lı Fedor Smolov, Rus basınına transferiyle ilgili açıklama yaptı. Çin'den 10 milyon euro'luk bir teklif aldığı iddia edilen golcü oyuncu, "Şu anda sadece lige ve UEFA'ya odaklandım. Yazın hem benim hem de kulübüm için iyi bir teklif gelirse yönetimle beraber değerlendirme kararı aldık" dedi.