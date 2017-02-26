 Kararını yazın verecek – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kararını yazın verecek

    Kararını yazın verecek
    F.Bahçe'nin istediği Krasnodar'lı Fedor Smolov, Rus basınına transferiyle ilgili açıklama yaptı. Çin'den 10 milyon euro'luk bir teklif aldığı iddia edilen golcü oyuncu, "Şu anda sadece lige ve UEFA'ya odaklandım. Yazın hem benim hem de kulübüm için iyi bir teklif gelirse yönetimle beraber değerlendirme kararı aldık" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kararını yazın verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.