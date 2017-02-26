 Kale artık Fabiano’nun – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Kale artık ’nun

    Kale artık Fabiano’nun
    Kanarya'da kaleci , Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Sahalardan 1.5 ay uzak kalacak tecrübeli eldivenin yerine görev yapacak. Portekizli kaleci daha önce G.Birliği ve Sivas ile oynanan lig maçlarında forma giymişti.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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