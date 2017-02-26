Kale artık Fabiano’nun
Kanarya'da kaleci Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Sahalardan 1.5 ay uzak kalacak tecrübeli eldivenin yerine Fabiano görev yapacak. Portekizli kaleci daha önce G.Birliği ve Sivas ile oynanan lig maçlarında forma giymişti.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Kale artık Fabiano’nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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