 ''İzlemiyor ki çağırsın!'' – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    ''İzlemiyor ki çağırsın!''

    ''İzlemiyor ki çağırsın!''

    Josef, “Süper Lig Brezilya’da fazla izlenmiyor. Bu yüzden milli takıma çağrılmam zor. Tite hiç aramadı” dedi.

    F.Bahçe'nin orta sahadaki savaşçı ismi Josef de Souza, Fox Sports'un Brezilya edisyonuna açıklamalarda bulundu. Kariyer planını anlatan sambacı, "Fenerbahçe'de kontratımı tamamlamak, mümkünse yenilemek istiyorum. 33 yaşına kadar Avrupa'da kalacağım. Sonra ise Brezilya'ya döneceğim. İlk tercihim Vasco. Ancak gelecek neler getirir bilinmez" ifadelerini kullandı. Josef, milli takıma çağrılmasının zor olduğunu da belirterek, "Süper Lig, Brezilya'da fazla izlenmiyor. F.Bahçe'de işimi yapıyorum. Bir gün davet alırsam gururlanırım. Ama milli takımdan Tite (Brezilya'nın hocası) dahil kimse aramadı" dedi.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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