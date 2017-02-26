''İzlemiyor ki çağırsın!''
Josef, “Süper Lig Brezilya’da fazla izlenmiyor. Bu yüzden milli takıma çağrılmam zor. Tite hiç aramadı” dedi.
F.Bahçe'nin orta sahadaki savaşçı ismi Josef de Souza, Fox Sports'un Brezilya edisyonuna açıklamalarda bulundu. Kariyer planını anlatan sambacı, "Fenerbahçe'de kontratımı tamamlamak, mümkünse yenilemek istiyorum. 33 yaşına kadar Avrupa'da kalacağım. Sonra ise Brezilya'ya döneceğim. İlk tercihim Vasco. Ancak gelecek neler getirir bilinmez" ifadelerini kullandı. Josef, milli takıma çağrılmasının zor olduğunu da belirterek, "Süper Lig, Brezilya'da fazla izlenmiyor. F.Bahçe'de işimi yapıyorum. Bir gün davet alırsam gururlanırım. Ama milli takımdan Tite (Brezilya'nın hocası) dahil kimse aramadı" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
''İzlemiyor ki çağırsın!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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