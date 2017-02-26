Halkbank’ı ağırlıyor
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında bugün Halkbank'ı konuk edecek. Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve NTV Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Halkbank’ı ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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