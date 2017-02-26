 Halkbank’ı ağırlıyor – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Halkbank’ı ağırlıyor

    Halkbank’ı ağırlıyor
    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında bugün Halkbank'ı konuk edecek. Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve NTV Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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