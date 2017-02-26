 Golü kaçırınca ağladı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Golü kaçırınca ağladı

    Golü kaçırınca ağladı

    Spor Toto Süper Ligi 22. Haftasında Gaziantepspor, Fenerbahçe ile Gaziantep Arena'da karşılaştı.

    Karşılaşma 1-1 devam ederken, 95. dakikada boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı. Net gol fırsatından yararlanamayan Kangwa maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına hakim olamadı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:21
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