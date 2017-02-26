Golü kaçırınca ağladı
Spor Toto Süper Ligi 22. Haftasında Gaziantepspor, Fenerbahçe ile Gaziantep Arena'da karşılaştı.
Karşılaşma 1-1 devam ederken, 95. dakikada Kangwa boş kaleye inanılmaz bir gol kaçırdı. Net gol fırsatından yararlanamayan Kangwa maçın bitiş düdüğüyle gözyaşlarına hakim olamadı ve soyunma odasının yolunu tuttu.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:21
- Öp Onur’un elini
Toplam 10
Yorum
Uzman Görüş Topu gormek ıcın dırege yakın duruyor.. Barajın arkasında durursa topu hıc goremez.. Kaleciler için çok zordur freekıck kurtarmak..
- Kocaman özlem
Toplam 75
Yorum
ŞİKE DÖNEMİ HERKES HIZ YAPAR RADARA BİZ YAKALANDIK DİYEN ADAM BU DEĞİL Mİ..NE ÇABUK UNUTTUNUZ..BU REZALETİ KABUL ANLAMINI TAŞIR..
- Kocaman özlem
Toplam 75
Yorum
/*/ BİZİ REZİL HÜSVA EDEN ADAM..SAVUNMACI..EKŞİ SÖZLÜK.
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