 F.Bahçe Karşıyaka'yı uzatmada devirdi – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    F.Bahçe Karşıyaka'yı uzatmada devirdi

    F.Bahçe Karşıyaka'yı uzatmada devirdi

    'nin 19. haftasında normal süresi 65-65 berabere biten müsabakada , uzatmada 'yı 85-73 mağlup etti.

    Karşılaşma, 'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.

    İlk 5 dakikası Pınar Karşıyaka'nın 10-5 üstünlüğüyle geçilen müsabakada , 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde yakaladığı 13-0'lık seriyle 8. dakikada 8 sayı farkla öne geçti: 10-18. Pınar Karşıyaka'nın Summers'la aradaki farkı indirdiği periyodu konuk ekip, 22-18 üstün tamamladı.

    İkinci çeyreğin başında Summers'ın sayılarıyla farkı bire (21-22) indiren rakibi karşısında Bogdanovic, Ali Muhammed ve Nunnally ile farkı tekrar açan Fenerbahçe, yakaladığı 11-0'lık seriyle 15. dakikayı 33-21 önde geçti. Sarı-lacivertliler, bu bölümden sonra Pınar Karşıyaka'nın üç sayılık basketlerle farkı azaltmasına rağmen soyunma odasına 36-34 önde gitti.

    Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka, Green ve Owens'ın basketleriyle 38-36 üstünlük kurarken Fenerbahçe, 25. dakikayı 46-43 önde geçti. Mücadelenin üçüncü çeyreği, 52-49 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle geçildi.

    Maçın 35. dakikasında 58-54 Fenerbahçe üstünlüğü olurken, oyundan kopmayan Pınar Karşıyaka, Owens'ın sayılarıyla 38. dakikada skoru lehine çevirmeyi bildi: 64-62. Karşılaşmanın bitimine 2 salise kala 65-63 geride olan Fenerbahçe, Ali Muhammed ile 2 faul atışını sayıya çevirerek 65-65 beraberliği sağladı ve normal süre bu şekilde sona erdi.

    Uzatma periyoduna Nunnally ve Ali Muhammed'in 3 sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe, ilk 2 dakikada 73-67 üstünlük kurdu. Kalan bölümde de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, rakibini 85-73 mağlup etti.

    Fenerbahçe'nin üst üste 10. galibiyetini aldığı ligde, Pınar Karşıyaka ise art arda 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.


    Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

    Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal

    Pınar Karşıyaka: Green 15, Alp Karahan 2, Ponitka 12, Summers 20, Owens 18, Petway 3, Muhammed Baygül 3, Egemen Güven, Erdi Gülaslan, Soner Şentürk

    Fenerbahçe: Ali Muhammed 16, Nunnally 23, Kalinic 13, Bennett 10, Ahmet Düverioğlu 2, Barış Hersek 2, Melih Mahmutoğlu, Bogdanovic 15, Berk Uğurlu 4

    1. Periyot: 18-22

    Devre: 34-36

    3. Periyot: 49-52

    Normal Süre: 65-65

    5 faulle çıkan: 39.58 Muhammed Baygül (Pınar Karşıyaka)

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:49
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