Eyüp’e şans tanımadı

U15 Ligi'nde F.Bahçe, Eyüpspor'u 2-0 yendi. Dereağzı'nda oynanan maçta goller Serhat 'tan geldi. U15'ler puanını 49'a yükseltti. U14'ler ise Gelişim Ligi'nde aynı sahada yine Eyüpspor'u Ömer Faruk (2) ve Volkan'ın sayılarıyla 3-0 mağlup ederek 51 puana çıktı.