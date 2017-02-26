Eyüp’e şans tanımadı
U15 Ligi'nde F.Bahçe, Eyüpspor'u 2-0 yendi. Dereağzı'nda oynanan maçta goller Serhat 'tan geldi. U15'ler puanını 49'a yükseltti. U14'ler ise Gelişim Ligi'nde aynı sahada yine Eyüpspor'u Ömer Faruk (2) ve Volkan'ın sayılarıyla 3-0 mağlup ederek 51 puana çıktı.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Eyüp’e şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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