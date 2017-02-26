 Eyüp’e şans tanımadı – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Eyüp’e şans tanımadı

    Eyüp’e şans tanımadı
    U15 Ligi'nde F.Bahçe, Eyüpspor'u 2-0 yendi. Dereağzı'nda oynanan maçta goller Serhat 'tan geldi. U15'ler puanını 49'a yükseltti. U14'ler ise Gelişim Ligi'nde aynı sahada yine Eyüpspor'u Ömer Faruk (2) ve Volkan'ın sayılarıyla 3-0 mağlup ederek 51 puana çıktı.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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